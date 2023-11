Karleuša poručila ženama: Zaljubljujte se u ružne, a vrijedne muškarce

Jelena Karleuša je često na meti kritika, a sada je odlučila da posavjetuje žene da treba da se zaljubljuju u muškarce koji su prije svega vrijedni i marljivi:

– Može jedan muškarac da bude fantastičan u krevetu i da ima predivne mišiće i da bude prelijep, i da si ti mnogo zaljubljena u njega, ali on je sam po sebi tu dovoljan sebi, i on misli da je to što je on sad objasnio neke stvari u krevetu da je to sasvim dovoljno, i ne trudi se više. Svaki može da ti objasni u krevetu, ali ne može svaki da bude muškarac koji će da obezbijedi tebe i tvoju porodicu – rekla je Jelena, pa dodala:

– Žene, zaljubljujte se u ružne, a vrijedne muškarce! Oni će vas voljeti i isto će voditi ljubav s vama, s istim žarom. Ovi lijepi sa mišićima, oni će uvijek misliti da je to sasvim dovoljno, uvijek će misliti da su ljepši od vas, i uvijek će misliti da niste dovoljne i gledaće sa strane. Ružni muškarci su prava opcija za vas – zaključila je Jelena.