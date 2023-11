Adrijana Lima neprepoznatljiva na crvenom tepihu: "Šta joj je s licem?"

U Los Anđelesu se održala premijera filma "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes", a među brojnim poznatim licima bila je i Adrijana Lima (Adriana, 42), čije je lice mnoge zbunilo.

Manekenka se pojavila s vidno iskošenim očima i podignutim obrvama što je dosta promijenilo njezin prepoznatljiv izgled, a zbog toga su mnogi komentirali tu promjenu na društvenim mrežama.