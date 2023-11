Progovorila saradnica Dženifer Lopez: Ovo se krije iza njenog izgleda i slave

Kim Burse (55), saradnica Dženifer Lopez (Jennifer, 54), otkrila je kako pjevačica ostaje na vrhuncu svoje snage.

U razgovoru ekskluzivno za "Daily Mail", Kim je pohvalila Dženifer jer uvijek radi „jako, jako naporno“.

Objasnila je zašto misli da Dženifer izgleda tako nevjerovatno u srednjim pedesetim godinama.



- To je cijeli spektar. To je lični wellness, fizički, brine se za sve to. Ona se brine da pokrije sve i vrijedno radi, stvarno, stvarno radi - kaže Kim.