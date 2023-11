Jovana Jeremić osudila Selmu Bajrami: "U Srbiji si zaradila milione, a pokazuješ dvoglavog orla"

Nakon što je pjevačica Selma Bajrami nastupila u poznatom sarajevskom klubu, gdje je otpjevala jednu albansku pjesmu, protiv nje se digla velika hajka.

Voditeljica televizije Pink Jovana Jeremić je još jedan u nizu osoba koju su osudili Selmu Bajrami.

Jeremić je rekla da joj se treba zabraniti ulaz u Srbiju.

- Ja ću biti za to da svako ko bude na bilo koji način od pjevača vrijeđao ili ugrožavao Srbiju, da dobije najgoru osudu javnosti! To ne može! Ne može da neko pokazuje dvoglavog orla i zarađuje u Srbiji. Kao što je prošla Jadranka Barjaktarović, tako će proći svaki pjevač. Milione ste zaradili u Srbiji. Nije sporno, pjevač treba da pjeva svakom. Pokušali su da napakuju Aleksandri Prijović što je rekla da je pjevačica svih, kao šta sam ja voditeljka svih. Mene obožavaju u Hrvatskoj, ali ja nisam veličala njihove simbole, niti u Albaniji dvoglavog orla. Nije sporno što je pjevala Albancima, ali je sporno što je pokazivala taj simbol. To je antisrpska propaganda. Onda će doći u najgledaniju emisiju kod mog kolege Ognjena Amidžića i da učiti ga kako da radi... Ja ću da ga branim - rekla je Jovana besno.