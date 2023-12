Bivša ljubav Džonija Štulića se oglasila: Tužno je kako može tako nisko pasti s pismenošću

Pozorišna rediteljica Snježana Banović odgovorila je na prozivke svog bivšeg partnera Džonija Štulića (Johnny).



Muzičaru je zasmetalo to što ga je spomenula u svojoj knjizi "Kronika sretnih trenutaka".

Nisam pisala duboko o toj vezi

Štulić, između ostalog, tvrdi kako nije tačno da joj je posvetio bilo koju pjesmu. Njene tekstove je nazvao "lavinom izmišljenih s*anja".

Banović je na to kazala:

- Ja nisam pisala duboko o toj vezi, nego sam jednostavno iznijela nekoliko za mene neizbježnih situacija, uglavnom duhovitih - kazala je u podcastu "Zavidavanje".



Novinar Ladislav Tomičić je zatim konstatovao da je ipak dobila dugo, ogorčeno, dugo pismo.

- Nisam sve pročitala. To se ne da čitati, po meni. Ja to ne mogu čitati. Ne mogu jer mi je tužno kako jedan čovjek, koji je napisao neke od najljepših stihova uopće u historiji jugoslovenske poezije, ne samo rok muzike, može tako nisko pasti s pismenošću. Mene je to rastužilo. Malo se odvojio od jezika, ne samo od ljudi - rekla je.

Koje pjesme joj je posvetio

Štulić je, kako se vjerovali, Snježani posvetio pjesme "Život običnog tempa", "Jesi li sama večeras", "Volim te kad pričaš" i "Usne vrele višnje".