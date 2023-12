Marija Šerifović postala mama: Objavila prvu fotografiju sina Maria

View this post on Instagram

Proces dolaska djeteta Marija Šerifović je držala u strogoj tajnosti i o svemu su bili obaviješteni samo najbliži. Za ime Mario, pjevačica se odlučila zbog jake simbolike - potječe od latinske riječi "mare" što znači more, kao i "marem" što predstavlja muško ili glavu porodice.

O svojoj želji za djetetom je govorila u jednoj televizijskoj emisiji.

- Jako je intimno to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerovatno i bliži. Generalno sve što ima veze s djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano desiti, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je prije godinu i po Marija Šerifović.