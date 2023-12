Lepa Brena za „Avaz“: Kad bi neko proveo dan sa mnom, bilo bi mu dosadno

- Što se tiče tih priča da li će biti i šta će biti, uvijek volim da to bude iznenađenje zato što, kada imate 42 godine radnog iskustva i 22 izdata albuma, onda čovjek postaje perfekcionista u izboru pjesama. Volim da pjesma bude nešto što će da dotakne moju dušu i moje srce i za koju ću biti sigurna da je mogu podijeliti s čitavom nacijom. Ja sam još Jugoslovenka, svi me znaju. Ovi mladi pjevači ne prave hitove koji će biti na tom jugoslovenskom nivou. Oni imaju nekako svoje lokalne, male publike. Danas ne postoje pjesme kao nekada što su pjevali Zdravko Čolić, „Bijelo dugme“, Josipa Lisac, Safet Isović, Kemal Monteno... To su nekada bile “pjesmetine” koje su ostale do dana današnjeg, ako nemam takvu pjesmu, onda je neću ni snimati.

Postoje li danas autori koji pišu bezvremenske pjesme?

- Da bi takva pjesma opstala, to mora da pjeva jedan od pet ili šest trenutno najuspješnijih pjevača bivše Jugoslavije, a to su zvijezde iz one bivše zemlje. Za ove mlade ćemo još sačekati i vidjeti.

Godine su broj

Rođena ste Bosanka, a za sarajevsku publiku kažu da je veliki kritičar, šta očekujete?

- Nemam nikakva očekivanja. Jesam rođena Bosanka i to se vidi po karakteru, tvrdoglavosti, ljepoti, jer Bosanke su zaista prelijepe i žene i djevojke. Ja sam profesionalac. Mi pravimo specijalan program za Sarajevo i bit će to vizualno, estetski, producentski poseban program.

Kakve želje ima žena za koju mnogi smatraju da je sve u životu ostvarila?

- Nemam nekih posebnih želja, da kažem, nekih materijalnih želja. To s tim tašnicama, garderobom, to sam završila veoma rano, još dok sam bila mlada. Danas samo želim da uživam privatno i poslovno. Kada radim, da to bude dobro organizovano, baš kao što radim, vojnički. Privatno živim potpuno običan život i mislim, kada bi neko proveo jedan dan privatno sa mnom, da bi mu bilo dosadno.

Kako gledate na godine, bojite li se starosti?

- Kada sam bila mlađa, mislila sam da su ljudi u mojim godinama već stari, međutim, zahvaljujući stilu i načinu života, načinu ishrane i, što je najvažnije, načinu razmišljanja o sebi, nekako čovjek shvati da su godine, ipak, samo broj. Naravno, treba sve prilagoditi svojim godinama, ali čovjek je nekako stabilniji, mudriji, gledate da su vam djeca dobro i da ste tu za njih šta god im treba.