Amra Džeko otkrila da li planira imati još djece

Amra Džeko, supruga kapitena Zmajeva Edina Džeke, ugostila je u Istanbulu ekipu Face televizije.

Ona je otkrila kako trenutno uči turski jezik i da joj je to nešto novo, iako zna već pet jezika.

Otkrila je da ne žele imati više djece i da je došla do broja od pet, što je i željela i što je bio njen san.

- Ne smatram da sam neka superžena i da imam super moći, nego imam i pomoć oko djece, imam i muža koji me podržava - rekla je.

- Djeca Edina više slušaju, ali on ne galami kao ja. Previše se brinem, pa me lako stvari izbace iz takta, ali sreća je da me brzo i prođe. Ja se zbog svoje djece osjećam kao najbogatija žena na svijetu - navela je.

Dodala je da novac nije sve na svijetu, ali da čini život lakšim.