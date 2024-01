Adnan i Aida Hasković za "Dnevni avaz" o porodičnom životu, sličnostima, razlikama i izazovima: Nismo pogriješili, sve stane u zagrljaj pred spavanje

- Nisam dio javnog života. Kada smo se Adnan i ja upoznali, u početku sam to izbjegavala baš zbog toga što su danas životi glumaca, pjevača i općenito javnih ličnosti mnogo medijski ispraćeni. Dogovor je bio, i Adnan ga je poštovao sve ove godine, da se ja ne pojavljujem i da budem njegova podrška iz sjene, iz kuće. Da mu pomažem kada se on sprema za svoje projekte, izlaske, pojavljivanja. Mislim da je podrška koju mu pružam u kući puno važnija od one u medijima.

- Uvijek smo bili u mimohodu. Kad je on kući, ja nisam, kad sam ja, on nije. Jednostavno sam uvidjela da život prebrzo teče i da previše vremena posvećujem nečemu što me ne ispunjava, da me jednostavno duševno ne hrani. Kako sam ja Adnanu podrška tako je i on moja. Probali smo pinsa romanu, rimsku vrstu pizze. Znate, volimo dobro da jedemo, volim da kuham inače i odlučili smo da pokušamo da našim sugrađanima donesemo to jelo da i oni probaju. Lagano je, zdravo, odlična zamjena za klasičnu pizzu. Brašno direktno uvozimo iz Rima, mješavina rižinog i sojinog brašna, s malim udjelom pšenice. Visoko proteinsko tijesto. Sve zdravo, kvalitetno i malo drugačije od onoga što svakodnevno ovdje možemo da konzumiramo - istaknula je Aida.



Poseban recept

Prošla je obuku kod Italijana, koji je, kako nam kažu, član rimske asocijacije pinsa majstora. Aida je jedna od rijetkih koja zna recept ovog jela koji svakog jutra sprema, a potom kolege iz restorana serviraju posjetiocima.

Sedmu godišnjicu braka Aida i Adnan proslavit će 14. aprila.

- Ispade da nismo pogriješili. Ja se ne kajem. Adnan je bio zreliji, stariji od mene, inicijator i pokretač svega. Vodila sam se osjećajem i pristala sam na sve. Izašli smo na nekoliko spojeva, osam dana, deveti dan Adnan je došao na vrata s prstenom da me zaprosi. Htjeli smo da se vjenčamo odmah iduće sedmice, ali moj brat i snaha su bili u Australiji. Strpjeli smo se mjesec i po da se oni vrate. I nismo pogriješili - s osmijehom nam je rekla Aida.

Adnan je dodao da je prije toga već isplanirao put u Ameriku, što su iskoristili za medeni mjesec i zajedno otišli.

- Tada smo dobili priliku da se upoznamo, budemo sami mimo prijatelja i porodica. Da se zaista istinski upoznamo negdje gdje nam je sve novo, a i mi novi. Divno iskustvo. Ništa nije slučajno, pa ni to. Tu se stvaraju veze. Brak je sasvim nešto drugačije od veze, to je partnerstvo, drugarstvo, to su duboke veze za koje treba dobre temelje ugraditi, da bi se sva iskušenja kroz koja čovjek prolazi prevazišla - kazao je Hasković.

Za Aidu je to bio i bijeg od medijske pompe i njenog prvog susreta sa sedmom silom i tekstovima u kojima se spominje njeno ime.

- Prvi članak izašao je tri dana poslije vjenčanja - Najpoželjniji neženja Adnan Hasković se oženio. Bili smo na večeri kod njegovog daidže i vidjela sam da je objavljeno. Bilo mi je teško, neugodno, sramota. Ali sam preživjela. Poslije se nismo pojavljivali - prisjetila se Aida.

Sin u filmu

Glumac je naglasio da nisu htjeli od porodičnog života praviti senzaciju.

- Meni je to zloupotreba porodičnih vrijednosti. Ako si sretan, sretan si - naglasio je Hasković.