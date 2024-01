Nikol Kidman o propasti braka: Osvojila sam Oscara i otišla sama u krevet

Iako je od trenutka kada je 2003. osvojila Oscara prošlo već 21 godinu, Nikol Kidman (Nicole) tek je sada progovorila o svemu što je tih dana prolazila i s čime se borila, budući da je svemu prethodio krah njenog braka s Tomom Kruzom (Cruiseom).

56-godišnja australska glumica svog je prvog Oscara osvojila upravo te godine i to za ulogu Virdžinije Vulf (Virginia Woolf) u filmu Sati, a netom prije toga razvela se od holivudske zvijezde nakon 11 godina braka. "I dok je na profesionalnom planu sve bilo idilično, u privatnom sam se životu borila. No, to se događa, zar ne?" otkrila je Kidman autoru Daveu Kargeru za njegovu novu knjigu 50 Oscar Nights.

- Otišla sam kući, naručila dostavu i završila jedući večeru na podu svoje sobe u hotelu Beverly Hills. Sjedila sam na podu i jela pomfrit i burger s obitelji, nakon čega sam otišla u krevet. Tek tada me sve pogodilo i shvatila sam da moram pronaći ljubav, jer mi je ona u životu potrebna. Otišla sam sama u krevet, i to prije ponoći. Danas, da ga ponovno osvojim, ne bih došla kući 24 sata - dodala je.