U novoj knjizi otkriveno čime su Hari i Megan razbjesnili kraljicu Elizabetu

U novoj biografskoj knjizi Roberta Hardmana o kraljevskoj porodici pod nazivom „Charles III: New King. New Court“. The Inside Story otkriveno je kako su princ Hari (Harry) i Megan Markl (Meghan Markle) razbjesnili pokojnu kraljicu Elizabetu II., godinu dana prije njene smrti.

Član osoblja kraljevske porodice u knjizi je ispričao kako je kraljica bila ljuta nakon što je saznala da su Megan i Hari javno izjavili da su dobili odobrenje za korištenje njenog nadimka iz djetinjstva za ime svoje kćeri.

Malena Lilibet rođena je u juni 2021. godine, a nedugo nakon njenog rođenja roditelji su rekli kako nikada ne bi koristili kraljičin privatni nadimak da im ona nije dala odobrenje. Član osoblja sada to demantira te govori kako nikad nije vidio kraljicu toliko ljutu kao kada je saznala da su izjavili da imaju njen blagoslov za ime.

Ovo otkriće dolazi dvije godine nakon što je insajder iz palače rekao za BBC da Megan i Hari nikad nisu pitali kraljicu za mišljenje u vezi imena njihove kćeri.

- Izvor iz palače kaže za BBC da Megan i Hari nisu pitali kraljicu o korištenju njenog nadimka iz djetinjstva - objavio je tada BBC-jev kraljevski dopisnik Džoni Dajmond (Jonny Dymond).

Megan i Hari su preko svojih advokata poslali saopćenje svim medijima kako bi ih obavijestili da su sve izjave oko toga da nisu kraljicu tražili dopuštenje lažne i da će biti tretirane kao kleveta. Napomenuli su da ne žele da se takve izjave ponavljaju.