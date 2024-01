Novi detalji sa suđenja između Dragana Bjelogrlića i Predraga Antonijevića

- Nakon što me je udario u predjelu lijevog oka, nastavio je da me vrijeđa i da mi prijeti. Ja sam mu prišao, zgrabio sam ga i pali smo na pod, nakon čega smo se guškali na podu. Poslije toga su nas razdvajali - rekao je Antonijević na suđenju.

Ovaj iskaz Antonijevića prokomentarisao je i advokat Jugoslav Tintor nakon suđenja.

- Danas smo imali priliku da čujemo Antonijevića koji je tri sata odgovarao na naša pitanja i u detalje smo raščlanili pojedinosti tog događaja i konačno je izašlo na vidjelo ono što je bitno, a to je da on nije žrtva kako se predstavlja već i da je on nasrnuo u jednom trenutku na Bjelogrlića, što ovom slučaju daje novu dimenziju i pokazuje da je to bio uzajaman obračun, a ne kako se predstavljalo da Bjelogrlić tuče Antonijevića koji se samo brani. On je danas potvrdio da je Bjelogrlića zgrabio, što je prvo javno priznanje navodne žrtve Gage Antonijevića - istakao je advokat Jugoslav Tintor za Nova.rs.