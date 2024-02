Evo oko čega su se posvađali princ Hari i kralj Čarls

Današnji susret kralja Čarlsa (Charlesa) i princa Harija (Harry) mnogi su shvatili kao "znak pomirenja" nakon što se mlađi britanski princ udaljio od porodice, i to ne u baš najboljim odnosima.

Hari je 2021. godine u velikom intervjuu s Oprom Vinfri (Winfrey) rekao da je njegov odnos s ocem poprilično narušen. Naime, Harija je razočaralo to što od oca nije dobio podršku kakvu je očekivao kad su on i Megan (Meghan) zatražili pomoć i odmak od kraljevskih dužnosti. Tada je došlo do svađe, pa čak i prekida komunikacije.

Hari je otkrio da mu se u jednom trenutku otac prestao javljati na telefon. "Otac mi se prestao javljati na telefon i rekao mi da ga o svojim odlukama obavještavam pismenim putem", kazao je Hari i dodao da ga je princ Čarls razočarao i da će morati raditi na svom odnosu.