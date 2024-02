Evo šta će se dogoditi ako kralj Čarls umre

Isto tako postoje protokoli u slučaju kraljeve smrti - Operacija Most Menai. (Ovo se odnosi na viseći most u Walesu i nastavlja dugu tradiciju kodnih naziva temeljenih na mostovima. Njegov je otac, na primjer, bio Forth Bridge, dok je njegova baka bila Tay Bridge.)

Kad je kraljica umrla 2022., možda ste čuli za Operaciju London Bridge. Ovo je bio kodni naziv za iscrpno detaljan plan onoga što se dogodilo nakon što je kraljica izdahnula. Uključivao je sve - od toga kako će biti objavljena njezina smrt do onoga što bi se trebalo dogoditi tokom 10-dnevnog razdoblja žalosti, s kulminacijom: njenim pogrebom, piše The Kit.

Nakon Vilijama, linija nasljedstava ide preko njegove djece - princa Džordža (George), princeze Šarlot (Charlotte) i princa Luija (Louisa). Mlađi sin kralja Čarlsa, princ Hari (Harry), tek je u redu za tron nakon djece svog brata, a nakon njega slijede njegova djeca.

Kejt Midlton postat će kraljica supruga

Kao supruga kralja, Kejt Midlton (Kate Middleton) postat će "kraljica supruga", što je titula koji se daje supruzi vladajućeg monarha kako bi se razlikovala od same kraljice, poput Elizabete.

Nove titule

Kao najstarije dijete, princ Džordž će postati princ od Walesa kada njegov otac postane kralj. Ovisno o tome bude li princeza En (Anne) još uvijek živa, također postoji šansa da će Šarlot postati poznata kao "kraljevska princeza", što je titula koju trenutno nosi njezina praujna i koja se tradicionalno dodjeljuje najstarijoj kćeri monarha.

Kamila (Camilla), ako još uvijek bude živa, postat će "kraljica udovica".

Kada je riječ o princu Hariju, jedina formalna promjena bit će to što će on i njegova djeca biti pomaknuti za jedno mjesto u nasljednoj liniji, iako je to prilično besmisleno s obzirom na to da Vilijam ima troje djece.