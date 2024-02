Pavel iz Novog Sada je dvojnik Bona Voksa: Pozirao sam za "Vogue" umjesto njega

- Nisam ja Bono. Ja sam Pavel "Paja" Sfera iz Novog Sada. Živim u Los Anđelesu. Prvi put sam to čuo u školi kada sam imao 15 godina. Neki čovjek mi je rekao: "Ti ličiš na Bona Voksa." Oni stvarno misle da sam Bono. Plaču, a nekad me hoće grliti. Ja kažem da nisam Bono, ali oni ne vjeruju. Narod vjeruje u ono u što hoće vjerovati - rekao je Sfera za RTS.

- Novinari "Voguea" su me iz vedra neba pozvali i rekli da trebaju fotografirati Bonu te me zamolili da uskočim i pomognem im - kazao je Seanu Moncrieffu u podcastu Newstalk.

Paja često nastupa sa svojim kolegom Stivom Ričardsom (Steve Richards), koji je dvojnik Edgea, gitarista grupe U2, a prošle godine su održali koncert u Londonu.

- Kada me klijent pita da nastupim kao Bono, to uopće nije čudna molba. Dobivamo inspiraciju od ljudi na koje se ugledamo. Počašćen sam što me to pitaju, iako nisam ono što klijent zaista želi. Trudim se poštovati Bona kao umjetnika - između ostalog je rekao Sfera.