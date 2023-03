Gino Banana o "Kiss the Future": Dejmon i Aflek su divni, ali niko nije veći od Sarajeva

Gino Banana, pravog imena Srđan Jevđević, frontmen benda „Kultur Shock“ dio je filma „Kiss the Future“, dokumentarca o Sarajlijama pod opsadom grada i kultnom koncertu grupe U2 u oslobođenom gradu 1997. godine.

Film je premijerno prikazan na Berlinaleu 19. februara, a mnogi kritičari oduševljeni su ostvarenjem shvatajući koliko je muzika značila tih ratnih godina u opkoljenom Sarajevu.

Najgori i najbolji period života

- Bio sam iznenađen kada su me pozvali za film „Kiss the Future“. Međutim, bilo je jako logično da razgovaramo o periodu koji je bio istovremeno i najgori i najbolji period mog života u kojem sam mogao poginuti svake sekunde, a i najplodniji što se tiče mog umjetničkog rada. To je bio period kada sam upoznao novog sebe, čovjeka koji nije više zainteresiran za slikanja i slavu i bogatstvo, nego za ono što njega zanima. Jer, u momentu kada se susrećeš sa smrću, najbitnije ti je da si ti zadovoljan, a ne komšije – rekao je Gino Banana za „Avaz“.

Naglasio je da je period opsade njegovog rodnog grada bio „period rođenja novog mene“.

- Kako sam rekao i njima, što su stavili u film, "I'm not saying song stops the war. But if enough of us start singing, and stop participating in insanity, insanity will stop.“ (Ne kažem da pjesma zaustavlja rat. Ali ako dovoljno nas počne da pjeva i odbije učestvovati u ludilu, to ludilo će prestati). Mi nemamo ozbiljnu riječ koja opisuje najbolje mentalni sklop koji te vodi ka užasnom periodu kao što je rat – iskren je Jevđević koji dugi niz godina živi i radi u Sijetlu.

Producenti filma su svjetske megazvijezde Met Dejmon (Damon) i Ben Aflek (Affleck), dok je i sam frontmen U2 grupe Bono Voks (Vox) dio ovog ostvarenja.

Paradiranje imenima nema smisla

- Bilo mi je super sarađivati s njima. Dva puta sam snimao, jednom u Los Anđelesu, a drugi put u Sarajevu. Logično je da mi moramo da se osvrnemo na taj period i da učimo o onome što ne treba da bude i šta ne treba da se uradi. To su divni ljudi, ali su to ljudi i dalje, normalni, kao i svi mi. Sve te megazvijezde s kojima se ponekad sretneš u životu... Paradiranje imenima nema smisla ukoliko se ti s njima ne nađeš na ljudskoj osnovi. Stvar je u tome da se mi slažemo – iskren je Jevđević.

Smatra da Sarajevo zaslužuje i mnogo više.

- Stvar je u tome što ne dobijamo ništa ni od koga pa nam je podrška značajnih ljudi jako važna. Niko nije veći od Sarajeva. U svakom slučaju, ne smijemo kreirati balkanski kompleks da su svi bolji od nas isto kao što moramo biti realni u percepciji stvarnosti da svijet boli ku**c za nas i da oni ustvari ništa ne znaju o nama. Ovo su vrhunski svjetski umjetnici i zahvalan sam za sve što su uradili – istakao je Jevđević.