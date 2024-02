Bred Pit: Ruski tajkun me maltretirao i prijetio mi, a sve zbog Anđeline Đoli

Bred Pit (Brad Pitt) je trenutno na sudu protiv ruskog tajkuna koji ima biznis s votkom, Jurija Šeflera, za kontrolu nad vinarijom "Chateau Miraval" koju je posjedovao s bivšom suprugom Anđelinom Đoli (Angelina Jolie). Đoli je prodala svoj udjel u vinariji Šefleru u vrijednosti od 64 miliona dolara preko svoje investicijske kompanije "Nouvel" 2021. godine, a Pit to sad pokušava poništiti.

Glumac tvrdi u novim sudskim dokumentima da je, nakon što je "potajno" kupio Nouvel, Šefler objavio saopćenje za javnost u kojem je najavio njihovo "partnerstvo", a zatim je zahtijevao da se sastanu da bi razgovarali. Pit ističe kako mu je "ultimativno prijećeno" ako ne pristane na saradnju.

- Šefler je osobno poduzeo korake kako bi potaknuo svoje navodno partnerstvo s Pitom nakon što je transakcija zatvorena, pišući Pitu više puta kako bi ga natjerao da pristane - stoji u pravnim dokumentima do kojih je došao The U.S. Sun.

- Otkako je kupio Nouvel, Šefler je predložio sastanak između sebe i Pita kako bi ‘raspravljali o daljem putu‘ - stoji u dokumentima te se dodaje da je ponekad Šefler izražavao želju da radi s Pitom, a potom prijetio na temelju izmišljenih optužbi da Pit loše upravlja vinarijom. Ove tvrdnje u dokumentima su iznijeli Pitovi advokati ranije ovog mjeseca na Višem sudu u Los Anđelesu.

Želio se ugurati u partnerstvo

Pit je tužio Đoli u februaru 2022. godine zbog prodaje Nouvela i njegovih 50 posto udjela u Chateau Miraval poslovnoj grupi koju kontrolira Šefler. U septembru te godine Nouvel je uzvratio protutužbom protiv Pitta i traži 350 miliona dolara odštete.

Pitov pravni tim tvrdi da je Šefler, čije poslovno carstvo posjeduje brend votke "Stolichnaya", očajnički želio zaraditi na "slavnoj holivudskoj osobi". Novi sudski dokumenti navode da se biznismen želio "ugurati u partnerstvo između Pita i Đoli, dvije slavne osobe koje žive u Kaliforniji, kako bi profitirao na Pitovoj slavi".

Novine također navode primjer korespondencije koju je Šeflera poslao Pitu 11. decembra 2021. "Ispričao se što je 'iznenadio Pita ulaskom u njegovo Carstvo Miraval' i zamolio Pita da mu vjeruje i da se osloni na njega‘ kao svog novog 'partnera'", ali dodaje se da ako Pit ne podlegne željama Šeflera da će on "štititi svoj interes i neće oklijevati provesti proces do samog kraja."

Šelfer tvrdi da se Pitt bavi iluzijama

I ispunio je tu prijetnju: nakon transakcije, Šefler je iskoristio Nouvel, kalifornijsko poduzeće koje sada kontrolira, da tuži Pita i pokuša neprijateljski preuzeti Château Miraval. Šefler tvrdi da sud u Kaliforniji nije nadležan održati suđenje o tom pitanju.

Njegov advokatski tim ranije je opisao Pita kao "glumca, a ne vinara" i dodao da se on "bavi iluzijama, a ne prljavštinom i grožđem". U međuvremenu, evropski sud nedavno je navodno dodijelio Pitu djelomičnu pobjedu kada je Šefler oduzeo 10 posto njegovih dionica, čime je Pit ponovno postao većinski dioničar. Sud u Luksemburgu dao je kontrolu nad dionicama koje je Pit poklonio Đoli 2013. stečajnom upravitelju kojeg je imenovao sud.

Pit i Đoli kupili su imanje od 1300 hektara u Provansi, u južnoj Francuskoj, 2008. za 28,4 miliona dolara i tamo su se vjenčali 2014. Vinograd je bio vrlo profitabilan i čak je proizvodio nagrađivani rosé. Bivši moćni holivudski par, koji ima šestero djece, razišao se 2016., ali još uvijek nije finaliziran njihov razvod. Vjeruje se da bi konačna nagodba mogla biti blizu nakon što je par prošle sedmice predao finansijske dokumente sudu.