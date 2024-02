Dodijeljene prestižne SAG nagrade: "Oppenheimer" juriša prema Oskarima

Da'Vine Džoj Rendolf (Joy Randolph) osvojila je nagradu za sporednu glumicu za lik ožalošćene majke u filmu 'The Holdovers'. 'Kakav je blagoslov moći raditi to što radimo.

Sindikat SAG-AFTRA prošle je godine organizirao četveromjesečni štrajk protiv holivudskih studija u borbi za veće plaće i zaštitu od umjetne inteligencije.

- Posebno mi je drago biti ovdje s vama ovom prilikom nakon što smo prošli kroz vrlo teško razdoblje štrajka, rekao je glumac Idris Elba u uvodnom obraćanju.

U televizijskim kategorijama, drama o restoranu 'The Bear' TV kanala FX osvojila je nagradu za najbolju glumačku postavu u kategoriji TV komedije i glumačke počasti za zvijezde Jeremyja Allena Whitea i Ayo Edebiri.

HBO-ovo 'Nasljeđe' osiguralo si je titulu najbolje TV drame za posljednju sezonu, o borbi za kontrolu nad porodičnom medijskom dinastijom.

Elizabeth Debicki, koja je glumila princezu Dianu u Netflixovoj seriji 'Kruna', osvojila je nagradu za najbolju glumicu u TV drami. Zvijezda serije 'The Last of Us' Pedro Paskal (Pascal) proglašen je najboljim glumcem u TV drami i djelovao zaprepašteno došetavši se na pozornicu.

'Pripit sam', rekao je Pascal dok je držao svoj trofej. 'Mislio sam da se mogu napiti... Sad pravim budalu od sebe. Hvala vam puno!'

SAG-AFTRA također je dodijelila priznanje za životno djelo Barbri Streisa