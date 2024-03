Mario Knezović: Studijski snimak je kao film, a koncert je kao teatar

Popularni bh. bend Zoster održat će koncert 15. juna u Beogradu u Botaničkoj bašti “Jevremovac”.



Sastav iz Mostara se poslije samo nekoliko mjeseci vraća pred beogradsku publiku da bi što internzivnije promovisao peti studijski album "Najgori", koji su obožavaoci u svim krajevima regiona odlično prihvatili.

Ovoga puta, u jedinstvenom ambijentu Botaničke bašte “Jevremovac” nizat će se već uveliko popularne numere sa aktuelnog albuma - “Čovjek zvani činjenica”, “Kuda idu svi ti ljudi”, “Mozak na pašnjak”, “Čovjek želi da je ptica”, “Najgori”..., kao i nezaobilazni hitovi iz ranijih faza karijere - “Volio sam te”, “Budi svoj”, “Američki film”...

- Mi smo koncertni bend, nismo htjeli da objavimo album koji nećemo da sviramo. Koncert je živ. To je kao, recimo, teatar i film. Studijski snimak je kao film, a koncert je kao teatar. On traži koncentraciju, prisutnost i mi to dobro radimo - naglašava pjevač i vođa grupe Mario Knezović.