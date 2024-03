Bredli Kuper priznao da hoda go po kući: Kćerka i ja pričamo dok sam ja na WC-u, a ona u kadi

Bredli Kuper (Bradley Cooper) otkrio je da mu je potpuno normalno hodati go po kući i oko kuće budući da je njegov pokojni otac uvijek to radio dok je on odrastao.

Glumac (49) gostovao je u podcastu Daksa Šeparda (Dax Shepard) "Armchair Expert", gdje je voditelj priznao da je njegova porodica "gola cijelo vrijeme". "I ja sam", odgovorio je Kuper. "Ne s mamom, nego sam bio s tatom. Moj tata je uvijek bio gol, uvijek sam se tuširao s njim", nastavio je.

Šepard je upitao: "I sasvim ti je udobno biti gol?"

- Totalno - potvrdio je Bredli.

Šepard je zatim obznanio momku Džidži Hadid (Gigi) da mu kćeri, Linkoln (Lincoln, 10) i Delta (9), redovno dolaze u kupaonicu dok on vrši veliku nuždu, s čime bi se Kuper također mogao poistovjetiti.

- Moja spavaća soba, kada, WC i krevet su u istoj prostoriji - objasnio je Kuper.

- Smeta li to vašoj kćeri? - upitao je Šepard. Kuper je odgovorio: "Ne, ne. Pričamo kad sam ja na WC-u, a ona u kadi." Inače, Brrdli ima šestogodišnju Leu de Seine s bivšom suprugom Irinom Šajk (Shayk).