Rambo Amadeus otvoreno za "Avaz" o pjesmama, inspiraciji, čovjeku, prirodi: Najviše se bojim gluposti

Rambo Amadeus (60) svjetski je megacar, umjetnik koji ne živi od stare slave, nego vrijedno radi na novim pjesmama na radost svoje mnogobrojne publike u cijelom regionu.

Povoda za razgovor s Rambom uvijek ima pregršt, ali zbog njegovih brojnih obaveza nije baš jednostavno dočekati odgovore. Ipak, još nikad nas nije iznevjerio i rado otvori dušu, pa otkrije svoje planove kada je riječ o nastupima, analizira kompletnu situaciju u cijelom svijetu, ali baš na svoj orginalan način.

Tako je bilo i ovog puta, pa je u ekskluzivnom razgovoru za „Avaz“ Rambo Amadeus otkrio uhvati li se često u laži, hoćemo li ga gledati i slušati ove godine u Bosni i Hercegovini, koliko je slobodan današnji čovjek, hoćemo li uspjeti sačuvati prirodu i još mnogo toga.

Reakcija na laž

- Za ovu godinu imam mnogo planova kada je riječ o muzici, odsvirat ću nekoliko festivala; čitaoci koji žele da budu u toku mogu da vide zakazane svirke, ali i još puno intresantnih stvari, a sve im je dostupno na mom web-sajtu ramboamadeus.com – istakao je na početku razgovora.

Nedavno ste objavili novu pjesmu i spot "Lažem kad stignem". Objasnili ste da je pjesma autoterapijska. Zašto Vam je trebala takva pjesma, kakva je reakcija publike i šta Rambo kritikuje, ko sve laže?

- Ne znam baš zašto mi je trebala, ali očigledno mi je trebala, čim sam je napravio. Prosto, ne možete da birate šta vas inspiriše. Valjda je to neka reakcija na laž koja je postala normalan alat za postizanje ciljeva. Prvo je počelo, čini mi se, s reklamama u kojima se prikazuje lakirani, lažni, bezbrižni svijet koji reklamira neki proizvod opšte potrošnje, uz obećanja kako je to, ne znam, tako fenomenalno. Zatim su u predizbornim kampanjama počeli obećavati brda i doline, a od toga nikad ništa nije bilo. Onda se to laganje preselilo na sve pore društva. Pjesma “Lažem kad zinem” skreće pažnju na ovaj društveni fenomen. Govoriti o laganju u prvom licu jednine je oksimoron, autorerapijski otklon i želja da prestanemo s tom praksom. Nekako volim da o ozbiljnim temama pjevam na neozbiljan način.