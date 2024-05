Pjevačica otkrila zašto je Dragana Mirković krila od javnosti da se razvodi: Željela je da izbjegne dvije stvari

Brak Dragane Mirković i Tonija Bijelića, koji je trajao 24 godine, do posljednjeg dana važio je za jedan od najskladnijih na estradi. Za većinu Draganinih fanova vijest o razvodu bila je šokantna. Sudeći prema riječima pjevačice Sandre Rešić, ništa manje iznenađeni nisu bili ni ljudi iz Draganinog bliskog okruženja. Dragana Mirković bila je bliska prijateljica pokojnog Nine Rešića, Sandrinog oca, piše Telegraf.rs.

- To što mi otac nije pružio kad sam bila mala i kada je trebalo da mi pruži, nadoknadio je mnogo godina kasnije kada me je Dragana Mirković, koja ga je voljela i puno mu pomogla, pozvala da budem gost na njenim koncertima – rekla je Sandra.

Sandra je dodala i to da je sa Draganom u odličnim odnosima, kao i da se privatno često čuju i pričaju o raznim temama.

- Dragana je vrlo otvorena osoba. Naši telefonski razgovori traju satima, a pričamo o svemu. Bez zadrške. Ona je jedna prirodna, narodska žena, sa kojom je lako naći zajednički jezik - navela je Rešić.

Govoreći o Draganinom razvodu, pjevačica je istakla da joj je mnogo žao zbog svega sa čim se pjevačica suočava. Zatim je otkrila i kako se Dragana nosi sa cijelom situacijom.

- Rekla mi je da je to nešto što se dešava već neko vrijeme, a ona je takva žena da nije dozvolila da se to uoči. Kada me je pitala da li sam na koncertima, gdje smo zajedno nastupale, primjetila da joj nešto fali, jedino što sam mogla da odgovorim bilo je: "Druže, ja sam mislila da se to desilo prije dva dana". Tada mi je priznala da problemi već dugo traju, ali da je tek sada dozvolila da mediji saznaju kako ne bi ispalo da nešto laže, petlja - rekla je Sandra.

- Kazala mi je: "Jaka sam. Kad nešto ne ide, ne ide. Ono što ne valja treba sasjeći u korijenu - prenijela je Sandra Rešić riječi Dragane Mirković i zaključila:

- Na njenoj sam strani. Ima moju punu podršku - istakla je Sandra Rešić u emisiji "Razotkrivanje" za Republiku.