Zašto poznati dižu ruku na sebe: Evo šta kaže psiholog

Vukašin Brajić, koji je 2010. godine predstavljao našu zemlju na Eurosongu, progovorio je o teškom životnom razdoblju te otkrio da je želio sebi oduzeti život.

Bio je u visokofunkcionalnoj depresiji, koja nije mogla da se primijeti, kao tvrdi.

„Obični“ smrtnici znaju se zapitati zašto slavni i bogati dižu ruku na sebe kad, eto, imaju sve

- Hoću da kažem ljudima da se to dešava, da je to stvarno. Ja sam završio na ispiranju u pokušaju da sam sebi oduzmem život, za prošlu srpsku Novu godinu na VMA - rekao je pjevač i dodao da je to bio momenat u kojem je shvatio da tamo s druge strane "nema ničega".

Mnogo je slučajeva pokušaja samoubistava u svijetu slavnih i bogatih od Hale Beri (Halle Berry), Ovena Vilsona (Owen Wilson), princeze Dajane (Diana) pa do Eminema, Eltona Džona (John), Britni Spirs (Britney Spears)..

„Obični“ smrtnici znaju se zapitati zašto slavni i bogati dižu ruku na sebe kad, eto, imaju sve.

- U psihološkoj klimi poremećenih odnosa ili ispraznih očekivanja i nadanja ne možete očekivati neke velike pozitivne pomake, niti veliki optimizam ili hod naprijed – kaže za „Avaz“ psiholog Čedomir Novaković.

Ističe da se često dešava da se ljudi vrte prvo u krug pa se onda stvara osjećaj nezadovoljstva ili osjećaj besmisla gubi se optimistička orijentacija, čak i prema sebi.

Negativni trendovi

- Bez obzira na to da li je neko bogat, siromašan i slično – naglašava Novaković.

Govori kako dominiraju negativni trendovi, negativne emocije...

- I sve ono što se zove labilno i što se zove nestabilo stvara prostor za neke postupke koji su protiv ljudskog razuma, koji su destruktivni i koji su retrogradni do fatalnih posljedica – dodaje psiholog.