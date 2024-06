"U ovom hotelu moćnici jedu ljude!": Manekenka vrištala na cesti, optuživala je sve redom i nakon toga - nestala

Meksički supermodel Gabriela Riko Himenez (Rico Jimenez) imala je 21 godinu kada je 2009. godine nestala, nakon što je javno iznijela optužbe o moćnim ljudima. Njen je nestanak obavijen misterijom, a sada je slučaj ponovno ‘oživio‘ u podcastu ‘Mexico Unexplained‘.

Bila uhapšena

Sve je počelo snimkom njenog emotivnog ispada koja je vrlo brzo postala viralna, a kasnije čak dovela i do njezina uhapšenja. Spomenuti incident dogodio se ispred luksuznog hotela u meksičkom gradu Monterrey Nuevo Leon nakon jedne zabave, a manekenka je izašla s poderanom majicom s natpisom ‘njam, njam‘.

Gabriela je iznosila optužbe na račun kraljevske porodice, Disneyja, kao i jednog od najbogatijih i najmoćnijih ljudi u Meksiku. Izjavljivala je da ljudi poput kraljice Elizabete kradu djecu i jedu ljudsko meso, a ubrzo nakon toga, policija joj je pokucala na vrata, odveli su je i uhapsili zbog širenja teorija zavjere te je više nikad nitko nije vidio.

- Htjela sam svoju slobodu. Monterrey me oslobodio, ali me to koštalo puno rada - viče na snimci staroj 15 godina, kojom je šokirala Meksiko.

- Bila sam u Mexico Cityju godinu i četiri mjeseca. Sve je ovo počelo sredinom 2001., jedva se sjećam - nastavlja na španskom te u videu moli za svoju slobodu i navodi da je drže protiv njene volje. Spominjala je ubistva i kanibalizam, kao i neka moćna imena u Meksiku.

- Bili su mladi i moćni i ubili su ih. Kucala sam na vrata, a sve što sam željela, bila je moja sloboda. Želim svoju slobodu. Carlos Slim Domit (sin vlasnika Telmexa, više milijardi dolara vrijedne telefonske kompanije sa sjedištem u Meksiku, op.a.) je znao za ovo. Želim svoju slobodu. Duša me boli što su ga odveli - viče vidno potresena u videu, prenosi Daily Mail.

U tom trenutku pristiže policija, stavljaju joj lisice na ruke baš dok govori o ljudima koji jedu ljude. Gabriela također viče ‘ostavite me na miru‘ dok se policajci okupljaju oko nje.

- Već su me odveli u policijsku stanicu, a tamo su mi rekli da ne znaju ništa! Odveli su me u Opću bolnicu. Ti! Ti si bio tamo! Idi po (psovka)! Ti si ubio Mouriña! - nastavlja vikati. Inače, ‘Mouriño‘ na kojeg misli bio je Huan Kamilo Murinjo Terazo (Juan Camilo Mouriño Terrazo), visokorangirani meksički političar povezan sa Strankom nacionalne akcije (PAN). Poginuo je u avionskoj nesreći u središtu Mexico Cityja 2008. godine. Bio je ministar unutarnjih poslova u kabinetu tadašnjeg predsjednika Felipea Kalderona (Calderón). Neki su tvrdili da se pad aviona dogodio pod misterioznim okolnostima, a pritom je poginulo svih 9 osoba koje su bile u avionu, kao i još 7 osoba na tlu.

Odvedena u zatvor

Vjeruje se da je Gabriela nakon hapšenja odvedena u zatvor, prije nego što su je smjestili u psihijatrijski centar u Buenos Airesu, gdje je ostala ‘neodređeno vrijeme‘. Od 2013. nema nikakvih novih informacija o njoj.

Mnoge je pak posebno zaintrigiralo njezino spominjanje sina sada 84-godišnjeg Slima, koji je 2010. postao najbogatiji čovjek na svijetu i tu ‘titulu‘ držao do 2013. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od 100 milijardi dolara te i dalje ostaje najbogatiji čovjek u Meksiku.

Slim je svoje bogatstvo zgrnuo zahvaljujući udjelima u velikom broju kompanija kroz svoj meksički konglomerat. Njegov spomenuti sin, Carlos, nalazi se na mjestu predsjednika istog. Šuškalo se također da je jedan od najmoćnijih ljudi u Meksiku bio u vezi s Jiménez, no to nikada nije potvrđeno.

Otac Slima Domita, kojeg se često optužuje da je dio meksičke elite koja može utjecati na lokalne političare, nikada nije javno komentirao slučaj, unatoč tome što je Gabriela spominjala njegovu porodicu.





Priča se zakomplicirala

Cijela priča dodatno se zakomplicirala kada se kasnije uključio i jedan navodni svjedok koji tvrdi da je razgovarao s Gabrielom na neotkrivenom mjestu, gdje je poslana nakon hapšenja. Ta je osoba o sebi rekla samo da studira pravo.

- Bili smo na istome mjestu gdje je odvedena nakon hapšenja. Ja sam obavljao praksu, jer sam po zanimanju diplomirani pravnik, a još se sjećam njezina lica punog očaja, straha i tjeskobe. Bila je umorna od okoline i imao sam neki čudni osjećaj. Prišao sam joj i pitao je za neka imena, zna li gdje živi itd. Rekla mi je da smo svi mrtvi, da smo smo svi mrtvi, da smo mi među njima, i neke druge stvari... To me jednostavno paraliziralo. Nakon 20 minuta koje sam proveo s njom, stigli su neki visoki, dobro odjeveni ljudi i praktički me izvukli van od tamo", ispričala je ta osoba i dodala da se sljedeći dan vratila kako bi zatražila još neke informacije u ime njezine obitelji. No, dodaje da su se službenici samo nasmijali na to i dodali: "Ona ne postoji, nikad nije ni postojala, a ti ne radiš ovdje."

"Naježio sam se i otišao, ostavio sam sve i napustio Monterrey", otkrila je tada neimenovana osoba.

Nakon toga više nitko nikad nije čuo ni vidio Gabrielu...