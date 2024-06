Objavila je slike u bikiniju i nastao je haos: Ovako izgleda pravo žensko tijelo

Američka influenserica i voditeljica podcasta Karli Vajnstin (Carly Weinstein) objavila je na svom Instagramu fotografije na kojima pozira u bikiniju, no nije ni slutila da će postati viralna.

Objasnila je i kako nije riječ samo o veličini njenog tijela, već i činjenici da je pokazala i nedostatke s kojima se brojne djevojke i žene suočavaju, poput celulita i modrica te dodala kako su žene "umorne od nametanja kulturnih standarda ljepote."

- Ja sam poput vas - ne sviđa mi se uvijek odraz u ogledalu i to je u redu. Ali želim vas podsjetiti da, bez obzira na to kako izgledate izvana, to vas ne određuje kao ljudsko biće. Da, svi želimo dobro izgledati ovog ljeta, ali ako se probudite i ne osjećate dobro zbog svog izgleda, nije kraj svijeta. Niko vas neće pamtiti zbog vašeg izgleda, već utjecaja koji ste imali na druge - zaključila je i tako izazvala brojne pozitivne reakcije.