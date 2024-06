Top model otkrila pikanterije: Manekenka uhodila Leonarda Dikaprija, zbog toga izrazio gađenje prema Srbiji

- Njega mrzi što sjedi u Parizu, upoznala sam ga kao čovjeka smorenog od svega. Cijelu noć je bio na telefonu. Poslije nekog vremena smo imali priliku da večeramo za istim stolom. Postavio mi je pitanje "Odakle si?", a kad sam mu rekla onda se namrštio.

Izrazio je gađenje, pitala sam ga čemu to. On mi je potom rekao upoznao sam jednu djevojku iz Srbije. Niz djevojaka ga je jurilo. Između ostalog sam saznala za tu priču da je ta djevojka išla od kluba do kluba i trudila se na sve načine da ga nađe. Uhodila ga je. Jurila ga je. Kad mi je pokazao sliku, onda sam shvatila o kome je riječ. On je po jednoj osobi generalizovao našu državu.