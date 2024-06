Nakon Hrvatske, Kijanu Rivs stigao i u Srbiju: Evo koje je zahtjeve imao

Holivudski glumac Kijanu Rivs (Keanu Reeves) nakon Hrvatske stigao je i u Srbiju gdje će nastupati na kragujevačkom Arsenal Festu.

Nastupio je bend Dogstar u kojem on svira bass gitaru. Posjetitelji su uživali u njihovoj izvedbi pjesama.

Maja Cvetković, organizatorica festivala, otkrila je u emisiji, koji su bili njegovi zahtjevi.

- Mislim da je ovo jedan od skromnijih ridera koje sam ja lično pročitala. Uglavnom, ono što je prva stavka jeste da je sve čisto, da li je to čist led, čist toalet ili čista soba, to im je najvažnije. Zanimljivo je da on, za razliku od nekih rock bendova, traži bezalkoholno pivo i hladan sake, što je japansko piće i nije uobičajeno da se nađe u rideru. Voće i sve ostalo, osim kokosove vode, koja je već postala standard u riderima, može da se nađe u prodaji ovdje. Sve ostalo je i više nego običan rider, više nego skroman. Da su tu čisti peškiri... - rekla je.

Dodala je kako veću stavku čini obezbjeđenje te da je svjestan tu mora da ide nekoliko prstenova, što njegovih ljudi, što lokalaca.