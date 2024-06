Nada Topčagić o ispadanju Srbije sa Eura: "Opasno sam preživljavala Piksija i fudbalere"

Pjevačica Nada Topčagić prokomentarisala je rano ispadanje fudbalske reprezentacije Srbije sa Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Kako je kazala, veoma je teško podnijela ispadanje "Orlova".

- Sve ću dokazati, ko je moja familija, ko je moja porodica. Ko se mučio, ko se nije mučio... Znaš šta me boli, boli me što napadaju selektora Pikija, i uopće našu reprezentaciju, ja to toliko pratim. Ludilo, oni su sve dali od sebe, ali kad nešto neće, onda neće. Ja sam Piksija preživljavala opasno, dok je bio tamo, preživljavala fudbalere, ali neće, nije nam se dalo. Toliko me to boljelo, ali dobro, proći će sve - rekla je Nada, a prenosi Telegraf.rs.