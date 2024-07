Čudan ukus Monike Beluči: Voli ružne muškarce

Lijepa glumica Monika Beluči (Monica Bellucci) pojavila se na jučerašnjoj dodjeli nagrada u Rimu ruku pod ruku s kontroverznim producentom i izazvala lavinu komentara.

Ovaj intrigantni par rijetko se zajedno pojavljuje u javnosti, preferirajući da svoj ljubavni život čuva daleko od očiju javnosti.

Međutim, ovoga puta nisu krili svoju sreću i bliskost - držeći se za ruke i smijući se, očarali su prisutne svojom prisnošću.

Osim što važi za najljepšu ženu na svijetu Monika Beluči je više puta tokom karijere dobila prestižna priznanja koja se odnose na njen doprinos svijetu glume.

Davne 1998. zanosna brineta osvojila je "Globo d'Oro" nagradu za najbolju glavnu glumicu u filmskom ostvarenju "The Temptation of the Bergamasca Nights", a jučer je primila istu tu nagradu, ali ovoga puta za životno djelo.