Dvije djevojke bile s Lijamom Pejnom sat prije smrti

Trenutni svjedoci koje argentinska policija ispituje u vezi sa slučajem smrti Lijama Pejna (Liam Paynea) uključuju tri zaposlenika hotela u kojem je britanski pjevač izgubio život, kao i dvije žene koje britanski mediji opisuju kao "escort-djevojke".

Prema informacijama iz Daily Maila, djevojke, stare 25 godina, priznale su državnom tužitelju u Buenos Airesu da se bave prostitucijom i da su "online putem" rezervisane za klijenta u hotelu gdje je Lijam boravio.

Stigle su u hotel u 11:30 sati, a napustile su ga u 16 sati, izjavivši da pjevač nije konzumirao drogu dok su bile s njim i da je izgledao "normalno".

"Pile smo alkohol," navode u svojim iskazima, koje su dale u srijedu navečer, nekoliko sati nakon pjevačeve smrti koja se dogodila oko 17 sati, sat vremena nakon njihovog odlaska iz hotela. Žene su također rekle da su očekivale da će ranije napustiti hotel, ali su se zadržale jer "nisu bile plaćene".

- Svi svjedoci su surađivali, ne samo u davanju izjava, nego i u pristupu svojim mobilnim telefonima - rekli su iz policije.

U priopćenju se navodi da je u unutarnjem dvorištu hotela, gdje je pronađeno pjevačevo tijelo, pronađena boca viskija, upaljač i mobilni telefon.

Liam Payne umro je nakon pada s trećeg sprata hotela, u trenutku kada je imao 31 godinu