Blanka Vlašić slavi 41. rođendan

Bivša hrvatska atletičarka Blanka Vlašić danas slavi rođendan, a slavljenik je i njen sin Mondo, kojeg je dobila u braku sa belgijskim novinarom Rubenom Van Guht (Guchtom, 37).

Vlašić je rodila na svoj 39. rođendan, 8. novembra 2022. godine, a u javnosti često govori o majčinstvu i ističe koliko je to zapravo promijenilo.

- Mislim da čovjeka ništa ne promijeni kao dolazak prinove. Meni lično se ništa ne može mjeriti s tim osjećajem. Mondo je poljuljao sva moja uvjerenja. Kao profesionalni sportaš uvijek sam bila sama sebi na prvom mjestu i to je bilo ok, jer je to tako trebalo biti...To je sad zauvijek gotovo, sad je jedno drugo bit će na prvom mjestu - rekla je Blanka jednom prilikom za In magazin.

Ruben je na Instagramu otkrio da je za Blankin i Mondov rođendan stigao u Split. On je objavio fotografiju na kojoj se vidi kako on i sin zajedno crtaju dok ih Blanka fotografiše.

- Zauvijek naš - napisao je novinar u opis objave.