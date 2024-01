Blanka Vlašić pokazala kako njen tata Joško i sin Mondo zajedno provode vrijeme

Podsjećamo, Blanka je rodila sina Monda 8. novembra 2022. godine. Prije nekoliko mjeseci progovorila je o majčinstvu.

- Od spavanja u danu do petominutnih vježbi. Oh, kako su se vremena promijenila! Majčinstvo me ojačalo na načine koje nikada nisam očekivala. Sjećam se kada sam pokušavala uhvatiti nekoliko minuta da odspavam dok Mondo spava, a sada u to vrijeme pokušavam ubaciti kratki trening - napisala je na Instagramu.

"Prihvatam ovaj prekrasan haos i cijenim svaki trenutak", dodala je.