Zvijezda "OnlyFansa" uklanja silikonske implantate iz grudi

Sami Šin (Sami Sheen), poznata po svom radu na platformi "OnlyFans", odlučila je ukloniti silikonske implantate iz grudi gotovo dvije godine nakon operacije.

Odluku je donijela zbog zdravstvenih problema koje je počela osjećati, a koje povezuje s implantatima – uključujući hronični umor, akne, glavobolje, gubitak kose, bolove u zglobovima i mišićima, promjene raspoloženja i gubitak pamćenja.

- Ne znam kako ovo ranije nisam shvatila, ali sam jako sretna što konačno znam uzrok. Nadam se da ću ih napokon ukloniti što prije kako bih se osjećala bolje - navela je.

Priznala je kako će joj ipak teško pasti to što će vratiti staru veličinu grudi.

- Ne želim to učiniti, ali znam da ću se osjećati mnogo bolje kada ih izvadim. Tako da pretpostavljam da se ovo isplati. O ovome sam pričala na svom Tik Toku, ali sam objavila i ovdje u slučaju da neko drugi prolazi kroz isto. Ovo vam je znak da zdravlje uvijek stavljate na prvo mjesto - napisala je.

Putem društvenih mreža podijelila je svoje iskustvo i razloge za uklanjanje. Njen otac, glumac Čarli Šin (Charlie Sheen), ranije je javno izrazio protivljenje njenoj karijeri na "OnlyFansu", a poznato je da već duže vrijeme nisu u kontaktu.