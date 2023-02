Nikolina Pišek o negativnim komentarima: Nije uvijek ugodno živjeti na vjetrometini

Nikolina Pišek govorila je za 24.sata o šou "Masked Singer", kojeg će uskoro početi voditi te kritikama na njen račun.

- Lajv emisije sadrže užasnu količinu adrenalina, napetosti i stresa. S druge strane, to je zadovoljstvo koje ništa drugo ne može zamijeniti. To se ne može usporediti. Odgovornost je puno veća jer ne smiješ pogriješiti. Studijski uslovi su uvijek ležerni i to se lagano odradi - rekla je Pišek.

Kao što je već poznato, njen suprug Vidoje Ristović je u maju 2022. preminuo u 44. godini života. Mnogi je kritikuju zato što smatraju da je lako preboljela njegovu smrt. Ona je također u lošem odnosu s Vidojevim ocem Viktorom. Naime, on je nedavno izjavio da se "slika gola, a da od sahrane nije došla na grob njegovog sina".