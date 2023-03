Supermodel Kara Delevinj: Bojala se da ne umre

- U to vrijeme bilo je jako puno ljudi koji su bili zabrinuti zbog mog ponašanja, ali ja tada nisam bila previše zabrinuta. No, to je priroda te bolesti, to vam je ovisnost. Nisam spavala, nisam bila dobro, bilo je to tužno vrijeme, ali žalosno je to što sam ja mislila da se zabavljam. No, u jednom trenutku sam primijetila da ne izgledam dobro. I upravo su mi te slike sa aerodroma bile reality check - komentirala je Kara.