Vanja Mijatović nakon udaje: Strast je najmanje bitna u bračnom životu

Pjevačica Vanja Mijatović se udala krajem prošle godine za Aleksandra Mandžukića, a sada je prvi put je progovorila o bračnim razmiricama, anksioznosti, psiholozima, kao i tome što je odlučila da odgodi majčinstvo.

Na pitanje kako provodi vrijeme s mužem i da li ovako često zajedno svako završava svoj posao, Vanja je počela:

- Odlično nam je kad smo zajedno. Tu i tamo se posvađamo kao i svi parovi. To je način i da upoznaš nekoga, da vidiš šta mu smeta, ali smo dobri. Dobro je kad se čovjek nekad sporječka, a i on i ja smo temperamentniji, iako se to kod mene ne vidi. Znam da budem živac, ali sam za 10 minuta kao nova. Nije nam problem poslije da se izvinimo, to je veličina čovjeka da zna priznati da je pogriješio. Radila sam mnogo na sebi, radim i dalje, jer niko nije savršen.