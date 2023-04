Emili Ratajkovski: Želim još jedno dijete i da ga sama odgajam

View this post on Instagram

- Gledajte, imam 31 godinu. U zadnjoj posjeti ginekologu rečeno mi je: "Ok, pa, za otprilike dvije ili tri godine razgovarat ćemo o vašim jajnim stanicama, da ih zamrznete." Moja mama je prirodno zatrudnjela sa mnom u 38. godini pa mi zamrzavanje jajnih stanica do tog trena uopće nije padalo na pamet - ispričala je manekenka.

Ponovila je da želi imati još djece jer jako voli biti mama.

- Nisam sigurna hoću li pronaći nekoga s kim bih htjela podizati dijete. Kad sam jednoj od svojih prijateljica, koja je vrlo slavna i ima nekoliko sestara, rekla da se razvodim, zabrinuta za sina i njegovo odrastanje, rekla je: "Ne brini, dečke ne obeshrabruje to što imaš dijete." Pogodite što se dogodilo? Bila je u pravu - navela je.

Otkrila je na koji način je moguće osvojiti njeno srce

- Reći ću tek to da postoje muškarci koji poštuju moju porodicu, a to smo moj sin i ja i činjenica je da mi je naš odnos najvažniji. Cijene me kao majku i to što je sin moj broj jedan. Takvim stavom kod mene osvajaju bodove, ali to ne znači da s njima želim imati dijete - dodala je autorica knjige "My Body".

Istakla je da je svjesna da je djeci prirodno odrastati uz oca, ali poznaje puno žena koje su to odradile same, i to nevjerojatno dobro.

- Zato mi se sviđa ideja da samostalno podižem drugo dijete. Dakle, ne bih se bojala zatrudnjeti i roditi kao slobodna žena. To ne znači da kažem da je to najbolji ili jedini način da to učinim, ali ja tako vidim svoju budućnost - zaključila je manekenka.