Skarlet Johanson: Imala sam Instagram samo tri dana

Glumica Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) gostujući u podcastu "the Skinny Confidential Him & Her", ispričala je zbog čega nema profile na društvenim mrežama, čak ni skrivene.



Poput nježnog cvijeta

- Ne mogu. Moji ego i mozak su previše krhki. Ja sam poput nježnog cvijeta - rekla je glumica.

Kaže da je ionako anksiozna bez korištenja društvenih mreža, no jednom je nakratko imala profil na Instagramu.



- Imala sam Instagram tri dana, a onda sam shvatila da sam provela oko 20 minuta gledajući nečiji profil. Saznala sam da ta osoba ima pit bula i dvije kćerke te da živi u Burbanku. Pomislila sam: "Šta? Upravo sam izgubila 17 minuta svog vremena. Sad osjećam da bih se trebala preseliti u Kaliforniju, nabaviti istog psa i promijeniti svoj život na sve te načine" - prisjetila se.



Osjećala se loše

Shvatila je da se zbog gledanja tog profila osjećala loše, kao da želi živjeti tuđi život, a ne svoj. Stoga je izbrisala Instagram i nije ga ponovno aktivirala.