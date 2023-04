Žanamari otkrila da je bila zlostavljana: Tukla sam ga nogama i rukama

Pjevačica Žanamari Perčić objavila je na svom Instagramu povodom obilježavanja mjeseca podrške žrtvama seksualnog nasilja da je i sama svojevremeno bila žrtva takvog čina.



Žrtva nije krivac

Žanamari je opisala što joj se dogodilo i otkrila da je zbog tog incidenta morala čak napustiti grad u kojem je tada živjela.

- Žrtva nije krivac. Danas oblačimo hlače i to traperice za podršku svim žrtvama seksualnog nasilja, kojima se često ne vjeruje i optužuje ih se da izazivaju i da su to "same tražile". Ne znači NE, i ne postoji opravdanje za nasilje.