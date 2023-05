Džejla Ramović za "Avaz": Kada završim fakultet u Španiji, živjet ću u Beogradu

-Mislim da će to biti Beograd, jer tu je estradno žarište. Naravno, moje Goražde i Sarajevo su u mom srcu. Najviše u Sarajevu, ali to ne objavljujem javno, pa mnogi i ne znaju kada sam u Sarajevu. A, u Goražde se uvijek vraćam puna srca.

- Iskreno, ali baš iskreno ako vas baš zanima, nema nikakve istine. Mediji su to objavili i prije nego je nas dvoje bilo ko šta pitao. Eto, ja poručujem ako će nekom da bude lakše, a meni je sasvim svejedno, neka budemo u vezi, ako će to da bude interesantno za medije i publiku.

Printani, elektronski mediji, portali, jednostavno se hrane vašim privatnim životom. Ali, s druge strane ja se uvijek trudim i pazim na to, da svojoj publici pružim baš onoliko koliko im treba, a tu mislim na moj Instagram profil. Na medije ne utječem, niti bi to bilo kad učinila. Oni će prenijeti, pisati onoliko koliko im sve to bude interesantno, ja tu nemam utjecaja. Moj Instagram i moje pojavljivanje u medijama pokušavam da limitiram, jer ne želim da me ima previše, da dosadim ljudima. S trenutnom situacijom sam jako zadovoljna, a mediji prenose onoliko koliko hoće i šta hoće.

- Da, baš tako. Proslavila sam ga članovima benda i s publikom u Bihaću, a slavlje smo nastavili u Njemačkoj. Ovo je zaista jedan od najuzbudljivijih rođendana do sada. Sve je to ustvari sastavni dio posla i naprosto moramo biti svjesni, mi pjevači, kada ulazimo u ovaj posao, mnoge naše značajne datume u životu ne možemo provesti onako kako bismo željeli. Ja se ne žalim, imala sam divan dan - rekla je Ramović za “Avaz”, s kojom smo se susreli u Frankfurtu.

Prosječan student

Kakav je Vaš život studentice?

- Jako, jako miran. Živim život najobičnijeg jednog prosječnog studenta. Ustanem popijem kafu, spremim se i vrijeme od 11 do 17 sati provodim na fakultetu. Ostatak vremena provedem na treningu ili sa cimericama izađem na večeru i onda na spavanje.

Pomenuli ste izlazak na večeru, da li volite ili da li znate kuhati?

- Da, da i to radim vrlo rado, a posebno kada sam u Španiji. Ima tu nekih desetak jela koje jako volim i to se tako nekako vrti u krug. Volim domaću hranu i baš mi mnogo nedostaje u Španiji. U gradu u kojem studiram postoji jedan Balkan šop i tu sam stalna mušterija. Nađem od ajvara pa do svega ostalog. Često pozovem i mamu da mi putem telefona objasni kako ovo ili ono jelo da spremim. Ja sam prava žena s Balkana.

Mirna sam osoba

Karijeru gradite isključivo samo glasom i dobrom pjesmom, dok dosta mladih pjevača karijeru gradi na tračevima.

- Ne ulazim u živote kolega, kako i na koji način oni grade karijeru. To me apsolutno ne zanima, mene zanima isključivo moja karijera, skandali nikada nisu niti će biti dio mene. Ni privatno nemam skandala, prije svega što sam ja mirna, nekonfliktna osoba, ne podnosim dramu, to me jako uznemirava. Pjevačica sam i ljudi od mene očekuju dobru pjesmu, a to pokušavam i da im pružim na najbolji način.

Ne pravdam se nikome

- Dosta toga je objavljivano o meni, a što nije bilo tačno. Ali, svi ti naslovi su mi ustvari pomogli da postanem imuna na sve to. Ja niti čitam to, a drugi mi i ne šalju jer znaju da me to ne zanima, a niti me bilo koji negativan naslov o meni povređuje.

Možda do neke dvadesete godine me je povređivalo, ali danas kako ja, isto tako moja porodica i moji prijatelji znaju šta je istina, a šta nije. Tako da nema potrebe da se pravdam bio kome, ljudi neka misle šta god žele, a u svakom slučaju sve je to biznis, sa tračevima ili bez njih. Nikada i nikome ne želim da uskratim vlastito mišljenje.

U suštini nisam prezahtjevna u mojim željama i nemam neku posebnu koja bi se isticala od svakog normalnog čovjeka. Skromna sam djevojka.