Dženifer Lorens za crveni tepih u Kanu odabrala zanimljivu obuću

Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence) prisustvovala je premijeri filma "Anatomy of a Fall" na festivalu u Kanu, a za tu priliku birala je neočekivan par obuće - uz dugu crvenu haljinu nosila je crne japanke.

Prema "Vogueu" postoji nepisano pravilo da na festivalu u Kanu žene moraju biti na visokim potpeticama, glumica je birala udobnost prije glamura.

Na sebi je imala i šal u nijansi haljine, zajedno s dijamantnom ogrlicom i blagom šminkom na licu.

Udobna obuća bila je skrivena ispod duge haljine, međutim, u trenutku kad je silazila niz stepenice morala je podići tkaninu dok su joj drugi pomagali da se izbori s komadom odjeće koji se vukao za njom.

Lorens je prisustvovala premijeri novog filma "Anatomy of a Fall" na festivalu, a uzevši u obzir da joj se ranije desilo da se spotakne na važnim događajima - i to na dodjeli Oscara - djeluje da je ovaj put odlučila do spriječiti po svaku cijenu.