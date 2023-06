Partnerica Karima Benzeme prešla na islam: Priznala da je plakala tokom ceremonije

- Kada sam upoznala Karima, nisam znala ko je on. Ja sam Amerikanka, ne znam puno o fudbalu. Od početka sam osjećala da je nešto drugačije. Karim je nevjerovatan tip. Toliko se smijemo zajedno. Kad kažem da je on moj najbolji prijatelj, stvarno to mislim – kazala je Ozuna.

- Prešla sam na islam. Bilo je to u madridskoj džamiji. To je bila mala i intimna ceremonija. Plakala sam kao djevojčica. Vrlo sam sentimetalna. Puno sam istraživala o ovoj vjeri i smatram da je prekrasna. Dirnulo me sve što sam pročitala o njoj. Za vrijeme ramazana sam čitala Kur'an i to me rasplakalo – dodala je Ozuna.

Njih dvoje su u vezi od prošle godine, a Karim i Džordan su već postali roditelji pošto se Amerikanka porodila krajem aprila. Spol i ime djeteta još uvijek nisu otkriveni.