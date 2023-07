Sara Džesika Parker odbila snimati vruće scene: To nije stvar morala

View this post on Instagram

- Mislila sam da je scenarij stvarno zanimljiv, uzbudljiv, drugačiji i svjež, a nikad nisam vidjela takvo nešto. Jedino me zabrinjavalo to što se jednostavno nisam osjećala ugodno gola i sumnjala sam da će to biti dio serije, iako toga nije bilo u pilot-emisiji - rekla je glumica te dodala da to nije bila stvar moral.

Uloga Keri Bredšou (Carrie Bradshaw) naposljetku ju je proslavila, a sada igra istu rolu u seriji "Just like that", nastavku originalne franšize. Ipak, pretjerano golišave scene nikada nije snimala.