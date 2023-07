Kajli Džener tvrdi da nije imala nijednu plastičnu operaciju: Dokazuju li fotografije suprotno

Kajli Džener (Kylie Jenner), vlasnica kozmetičke imperije, milijarderka i rijaliti zvijezda je u posljednjoj epizodi "The Kardashians" rekla je da "nikada u životu nije imala nijednu plastičnu operaciju" te da kao "dijete nije bila nesigurna".

Nisko samopouzdanje

Medijsku karijeru počela je davne 2007. godine učešćem u šouu "Keeping Up with the Kardashians", a milioni ljudi su pred kamerama pratili njeno odrastanje. Iako je logično da se ljudi mijenjaju kroz godine, mnogi smatraju da je Kajli više puta išla "pod nož" kako bi izgledala kako danas izgleda.

Pored intervencija na licu, u nekoliko navrata je bila na meti pojedinih medija i korisnika društvenih mreža da je imala zahvate i na tijelu, prije svega grudi i zadnjice. Ipak, ona tvrdi da to nije tačno.

- Jedna od najvećih zabluda o meni je ta da sam kao dijete imala nisko samopouzdanje i da sam išla na mnoge operacije kako bih u potpunosti promijenila lice, što je laž. Samo sam stavila filere - rekla je.