Karleuša joj posvetila pjesmu: Zbog njene smrti i danas mnogi plaču

- Danas se navršava 4 godine od njenog svirepog ubistva. Ona me nije voljela, to je godinama pokazivala javno. Nikada nisam uzvratila na uvrede jer sam uvijek u njoj vidjela izmanipulisanu dušu djeteta – izjavila je tada Jelena.

A onda je u jednoj od njenih posljednjih TV emisija gdje se pojavila rekla nešto što me je dirnulo: “Kupila sam karte za Karleušin koncert i jedva čekam da idem.” To me je začudilo. Malo poslije toga je ubijena.

- Na mom koncertu u Areni, koji je ubrzo uslijedio, posvetila sam joj pjesmu “Ko ovu dramu režira”. Da se ne zaboravi najljepša žena koja je živjela na ovim prostorima – napisala je tada JK na društvenim mrežama.