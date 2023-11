Goca Tržan tužila kolegicu: Niko ne može drvlje i kamenje na mene

Maja Nikolić i Goca Tržan već duže vrijeme vode medijski rat, a on će sada epilog dobiti na sudu. Naime, kako je Goca otkrila, riješila je da podnese tužbu protiv Maje zbog uvreda koja joj je upućivala.

Kako je Goca objasnila, nju je advokat savjetovao nekoliko puta da podnese tužbu, ali ona do sada nije htjela.

- Ne znam, iskreno da kažem. Mislim da ovaj medijski prostor sa ljudima s kojima sjedim je ekstremno skup i nemam namjeru da trošim na druge. Zahvaljujem se na načinu na koji priča o meni, jer to govori o njoj, ne o meni. Ne razumijem čemu taj način. Ako imaš problem sa mnom, a ne pozoveš me da ga riješiš, onda nemaš problem sa mnom. Advokat me je 100 puta do sada zvao i rekao da je tužim, ja kažem majka je, to je Maja, e sad je stvarno dosta. I ja sam majka jedne djevojčice i hoću da joj pokažem da niko ne može drvlje i kamenje na tebe, tako da je tužba podnijeta. Ja tužim nju – rekla je Goca u “Amidži šou”, pa dodala: