Porodila se Lana Jurčević

View this post on Instagram

Lana Jurčević i njen dečko Filip Kratofil u vezi su šest godina. Vezu je na početku držala podalje od očiju javnosti, a sada ponekad objave zajedničke fotografije.

Nije mnogo u javnosti pričala o vezi, no neke je detalje, ipak, otkrila.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je u intervjuu za "Story" 2020. godine.