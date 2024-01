Model Nataša Borozan uskoro u ulozi života: Postaje majka djevojčice

Nataša i njen suprug Alesandro dobit će djevojčicu. Objavili su to oboje na društvenim mrežama, nakon što je prvo tromjesečje trudnoće prošlo u najboljem redu.

Naša, a svjetska. To je model Nataša Borozan, Hercegovka koja je rodni Mostar još davno zamijenila prestižnim Milanom. Taj italijanski grad, čini se, dao joj je sve.

- Cura je, na tatinu radost. Ali znam kako će se završiti - ja ću biti jedina žena koja će biti ostavljena "po strani" – napisala je Borozan na društvenim mrežama aludirajući na to da će djevojčica ukrasti Alesandrovo srce.

Oni su odlučili snimiti reakcije članova porodica i bliskih prijatelja dok im saopćavaju ovu važnu vijest. I tako su dobili jako emotivan video prepun iskrenih emocija i suza radosnica, koji su također podijelili sa svojim pratiocima.

- Sedmice čiste sreće – napisali su u opisu.

Sigurno je da će i 2024. biti posebna za njih jer će to biti godina kada će se njihovo prvo dijete roditi.

Borozan je napravila zavidnu karijeru i saradnje sa svjetski poznatim brendovima i dizajnerima poput Majkla Korsa (Michael) te “Cavallijem”, “Philippom Pleinom”, “Tory Burch”...

Poslovna saradnja

Alesandro je već godinama zadužen za njene frizure, te osim zajedničkog života često sarađuju na poslovnom planu.

Njihovo krunisanje veze brakom specifično je i po tome što su tri puta jedno drugom rekli „da“. Prvi put u jeku koronavirusa 2020. godine kada je bilo zabranjeno bilo kakvo okupljanje, nisu željeli više čekati te su u italijanskoj prijestonici samo uz prisustvo kumova jedno drugom dali doživotno obećanje zajedničkog života i ljubavi.

Potom u avgustu 2022. organizirali su pravo gala vjenčanje na plaži na jugu Italije, odakle je inače Alesandro. A potom su se opet vjenčali i u Novom Sadu.

- U Italiji funkcionira drugačije, odnosno ovdje inače žena ne uzima prezime muža. Može, ali rijetko, tako da se ne mijenja ništa… Malo je teže osjećati se udatom, ali dobro, meni se ništa ne mijenja. Jedino što mi smeta je pomisao da jednog dana moje dijete neće imati isto prezime kao ja - rekla nam je Borozan nakon drugog vjenčanja.

Zaljubljena do ušiju

Ljubavna priča Nataše i Alesandra podsjeća na one iz filmova. Već na prvi pogled znali su da je to to. Upoznali su se na kastingu na kojem su tražili zaštitno lice, a Alesandro je bio art direktor i direktor kastinga. Borozan tada nije dobila posao, ali jeste ljubav svog života.