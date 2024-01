Udovica Hjua Hefnera: Snimao je 18+ odnose političara, slavnih glumaca

U spavaćoj sobi Hjua Hefnera (Hugh) bilo je puno svjetla, akcije - i kamera. Njegova udovica Kristal Hefner (Crystal) u svojim memoarima otkriva da je pronašla "male špijunske rupe" u podnožju kreveta svog pokojnog supruga i tvrdi da su dokaz da je on snimao svoje seksualne avanture.

- Kad sam ga pitala o njima, samo je slegnuo ramenima - piše ona u novoj knjizi "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself." "'Ali čemu one služe?', upitala sam ga. 'Puno sam snimao', rekao je ponosno. 'Imao sam sate videa, stotine seksi snimki.'"

Pitala je znaju li žene da ih se snima. "To je moja spavaća soba. Moja kuća", odgovorio je. Rekao joj je da ima snimljene "slavne osobe s A-liste", kao i "videozapise divljih orgija, također sa slavnim osobama i političarima i poslovnim liderima, od kojih su neki bili u braku", piše ona.