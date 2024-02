Krenule pripreme za skidanje garderobe: Ovako ljepotice iz cijelog regiona tope kilograme u teretani

Novogodišnju odluku da se vrati vježbanju pjevačica je ispunila, što su pohvalili njeni brojni fanovi. Pjevačica se za odlazak u teretanu posebno pripremila, vidljivo je to iz fotografija. Osim prikladne odjeće za vježbanje, nije izostao make-up, ali ni nakit. Prizor je to koji nije baš uobičajen za teretanu, posebno kada je u pitanju šminka i nakit, no pjevačici to, čini se, nije zadavalo nikakav problem, a je li make-up poslije vježbe ostao postojan, nije otkrila.

Žanamari Perčić obožava provoditi vrijeme u teretani vježbajući, a to dokazuju i njeni vrhunski rezultati kojima se hvali na društvenim mrežama. Žanamari redovno dijeli videe i fotografije iz teretane, a da ima šta pokazati, ima. Da se rezultati vide, vide.